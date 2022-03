Film Commission: sul “set Liguria” tanti nuovi film, serie e spot

Un 2021 di altissimo profilo e un nuovo anno all’insegna della continuità, proponendosi con uno schema ormai consolidato, ma rilanciando sul fronte delle nuove sfide. E’ quello di Genova Liguria Film Commission. Nel periodo gennaio-inizio marzo 2022 sono già 84 le produzioni assistite e censite (erano 63 nello stesso periodo del 2021). 90 giorni di pre-produzione e 70 giorni di riprese, per un totale di 160 giornate di produzione; 349 la somma dei collocamenti, per un totale di 910 giornate di lavoro e 335 notti d’albergo; ricadute economiche dirette quantificabili in oltre 150 mila Euro. Già sono stati coinvolti 32 i Comuni liguri, per produzioni e riprese.

