Genova. Quasi sei mila persone in meno in un anno, per un calo demografico che si conferma tra i più consolidati del paese, e con il record negativo per quanto riguarda le nascite. Questo il preoccupante bilancio che si ricava dal report di Istat che oggi ha pubblicato i dati sulla popolazione italiana e genovese riferiti all’ultimi anno.

