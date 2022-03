I musei del territorio di Savona si incontrano per parlare del Sistema Museale Nazionale

Savona. Sistema Museale Nazionale. martedì 15 marzo la direzione regionale Musei Liguria e la Fondazione De Mari organizzano un incontro dedicato ai musei della provincia di Savona per presentare il Sistema Museale Nazionale, il progetto coordinato dal Ministero della Cultura – Direzione generale Musei per la messa in rete degli oltre 5.000 musei e siti della cultura italiani al fine di migliorare la fruizione, l’accessibilità e la gestione sostenibile del patrimonio culturale.

