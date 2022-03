Liguria, Fratelli d’Italia al fianco dei balneari

Genova. Una folta delegazione di Fratelli d’Italia è intervenuta oggi durante la manifestazione voluta dal comparto balneare per dire no alle aste e chiedere al Parlamento di pronunciarsi in materia cercando di tutelare gli interessi di 30mila aziende italiane: «come ha detto e ribadito più volte Giorgia Meloni anche recentemente in Parlamento noi siamo contro il voler a tutti i costi legittimare le due sentenze con le quali il Consiglio di Stato si sostituiva a Governo e Parlamento che hanno dichiarato illegittima una norma che era stata votata in Parlamento e che prevedeva la proroga delle concessioni balneari. Quello che è stato fatto è un vero e proprio esproprio della potestà legislativa, di fronte al quale qualsiasi Governo si sarebbe rivolto alla Corte costituzionale, avrebbe fatto ricorso, invece questo lo ha fatto il solo partito di opposizione: Fratelli d’Italia. Noi crediamo che le due sentenze del Consiglio di Stato siano lo strumento perfetto per colpire un’intera categoria che è stata prima ignorata, poi presa in giro e, infine, quando non si poteva fare più questo, è stata demonizzata».

... » Leggi tutto