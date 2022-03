Sanremo. Il Servizio Viabilità informa che l’illuminazione pubblica di via Matteotti, via Mameli e piazza Borea D’Olmo verrà spenta dalle 19 di oggi, lunedì 14 marzo, fino alle 6 di domani, martedì 15 marzo, per le riprese cinematografiche del lungometraggio “Mixed by Erry” (casa di produzione Groenlandia Srl, in collaborazione con Genova Liguria Film Commission).

