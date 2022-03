Genova. E’ partito questa mattina dall’ex Caserma Gavoglio il pulmino della Colonna Mobile della Protezione Civile ligure e della Croce Rossa italiana diretto in Polonia per offrire assistenza ai bambini oncologici, o affetti da patologie gravi che, scampati alla guerra, non possono più essere curati in Ucraina.

