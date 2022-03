Vado Ligure. Settimana impegnativa per gli Under 19 Eccellenza della Pallacanestro Vado, che se la vedranno oggi contro la Reale Mutua Torino, per poi giocare giovedì sera il recupero contro Collegno Basket. Entrambi i match appaiono molto insidiosi e Vado si presenta in condizioni molto complicate dopo la sconfitta a Biella, con l’infermeria che anziché svuotarsi si è riempita ancora di più.

... » Leggi tutto