Covid, aumentano i casi ma per Icardi non ci sarà un’altra ondata. “Green pass? Non serve più”

Liguria. Non è preoccupato per l’aumento dei contagi Giancarlo Icardi, direttore dell’unità operativa di igiene dell’ospedale San Martino di Genova. Secondo l’epidemiologo, infatti, ad oggi la crescita dei casi non si preannuncia come l’inizio di una nuova ondata, in quanto non ha ripercussioni sul sistema sanitario. Il professore sottolinea, però, come ci sia bisogno ancora di cautela, nonostante questa settimana la Liguria sia tornata in zona bianca. È ancora troppo presto per togliere la mascherina al chiuso, dice. Mentre per quanto riguarda il green pass, sostiene non abbia più un ruolo importante nella lotta al virus.

