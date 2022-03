Genova. «Quanto visto oggi in aula mi sembra assurdo e se me lo avessero raccontato non ci avrei di certo creduto – dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale Stefano Balleari – la sinistra ligure vuole distribuire le patenti di idoneità a chi può venire in Italia scappando dalla guerra. Non volevo credere alle mie orecchie».

