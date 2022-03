“Jeans Made in Genova”, al via i workshop formativi di CNA Ecipa all’Istituto Duchessa di Galliera

Genova. Si è svolto ieri mattina il primo workshop nell’ambito di “Jeans Made in Genova”, un’iniziativa di CNA Federmoda che estende il percorso di “Genova Jeans” articolandosi in quattro workshop informativi/divulgativi gratuiti tenuti tra marzo e giugno all’Istituto Duchessa di Galliera da imprenditori di successo nel settore moda e sostenibilità ed in un progetto formativo gestito da CNA Ecipa in coordinamento con i partner di GenovaJeans.

