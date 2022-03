Sampdoria, Candreva mezzala: con il modulo di Giampaolo quasi dimezzata la media goal

Antonio Candreva è stato l’uomo in più della Sampdoria in questa stagione complicata. C’è il suo zampino in quattordici delle trentasette reti siglate: sette i goal realizzati e dieci gli assist vincenti. Numeri che sarebbero importanti anche per un attaccante, ma che acquisiscono ancor più valore se portati in dote da un centrocampista. Tuttavia, nelle ultime uscite l’ex Inter non è apparso scintillante come in numerose occasioni. Colpa del ruolo?

