Imperia. Ancora niente da fare per la giovane compagine della San Camillo Riviera Under 15 maschile impegnata nel Campionato Under 15 maschile Francese sconfitta in casa sabato scorso dal Cros de Cagne per 31/29. La squadra transalpina prima in classifica ha dovuto sudare le proverbiali “sette camice” per venire a capo di una gara giocata in modo coraggioso dai pari età italiani.

... » Leggi tutto