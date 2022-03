Santa Corona, Ciangherotti denuncia: “Donna con omeri rotti rimandata a casa in attesa della sala operatoria disponibile”

Albenga. “L’ultimo caso è quello di una pensionata albenganese: cadendo in casa si è rotta entrambi gli omeri. Ma ecco l’imprevisto. Dopo essere stata trasportata in ospedale al Santa Corona è stata rimandata a casa in attesa di essere operata appena le sale operatorie saranno disponibili. Nulla da eccepire sulla professionalità dei chirurghi in servizio a Pietra Ligure, che sicuramente trascorrono più ore dell’orologio in sala operatoria per smaltire le liste d’attesa, ma forse attivando una divisione di ortopedia ad Albenga, (come già era presente fino a dieci anni fa), probabilmente, tutto questo si sarebbe potuto evitare. Un reparto ‘bis’ ad Albenga sarebbe senz’altro d’aiuto a quello dell’ospedale di Pietra Ligure”. Lo afferma Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia che ancora una volta sottolinea “l’esistenza di una falla nel sistema sanitario ligure”.

