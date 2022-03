Ventimiglia. La Croce Verde Intemelia di Ventimiglia sta organizzando una raccolta di generi

alimentari di prima necessità a lunga conservazione quali pasta, pelati, latte, farina, zucchero, biscotti, tonno in scatola, prodotti per l’igiene, omogeneizzati e prodotti per l’infanzia e pannolini dal giorno 15 marzo al 21 marzo.

... » Leggi tutto