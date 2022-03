Agricoltura, la Regione chiede al governo sgravi fiscali per la cura e il recupero dei terreni

Genova. Il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità, nel tardo pomeriggio di ieri, l’ordine del giorno presentato dal capogruppo di Forza Italia Claudio Muzio che impegna la Giunta Toti ad attivarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni affinché a livello nazionale venga introdotta la possibilità di deduzione o detrazione fiscale per le spese sostenute per la cura ed il recupero del territorio agricolo. Il documento, depositato da Muzio lo scorso mese di luglio, è stato sottoscritto, in corso di discussione, da tutti i gruppi consiliari.

... » Leggi tutto