All’Iit di Genova nasce il primo robot avatar: così interagiremo da remoto col mondo reale

Genova. È nato in Italia il primo robot avatar, candidato a diventare anche fra i protagonisti del metaverso. È l’evoluzione di iCub, il robot umanoide costruito all’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit), si chiama iCub3 e ha debuttato in un test di turismo da remoto, in un esperimento di tele-esistenza alla distanza di 300 chilometri, dai laboratori dell’Iit a Genova al Padiglione 17 della mostra di Architettura della Biennale di Venezia.

... » Leggi tutto