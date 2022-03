Caccia, Ugolini (M5s): «Corte costituzionale boccia l’ennesima legge sbagliata di Regione Liguria»

Genova. «Con la sentenza 69 del 2022, la Corte costituzionale boccia l’ennesima legge sbagliata di Regione Liguria. Possiamo dire che tutti i trucchi e trucchetti per allungare il periodo di caccia sono stati smascherati. E che Regione Liguria, nonostante avessimo più volte espresso dubbi di incostituzionalità sull’iter imposto in Aula, ha dimostrato non solo di fregarsene della tutela ambientale e della conservazione delle specie, ma anche di non avere chiari i limiti legislativi nel quale sarebbe incorsa forzando la mano». Lo dichiara il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini, commentando la sentenza depositata ieri con la quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 29, comma 3 della l.r. 32/2020 (Collegato alla legge di stabilità).

... » Leggi tutto