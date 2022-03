Carabinieri, controllo del territorio: tre arresti in due giorni in provincia di Imperia

Imperia. Tre arresti in due giorni in provincia di Imperia La presenza costante dei servizi di controllo del territorio svolti dall’Arma dei Carabinieri nell’arco delle 24 ore si rivela, ancora una volta, uno strumento essenziale e insostituibile per garantire la sicurezza della provincia. Dare una risposta immediata ed efficace alle richieste di intervento della collettività è il miglior riscontro che le forze di polizia possono offrire a chi si rivolge ad esse con fiducia. Proprio nell’ambito di questi servizi, i militari delle compagnie di Bordighera, Sanremo e Ventimiglia hanno arrestato tre persone negli ultimi due giorni.

