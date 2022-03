Il 18 marzo al Galliera l’incontro “L’arte di invecchiare, prostata e dintorni”

Genova. In occasione della settimana della prevenzione dei tumori alla prostata, il Salone dei Congressi dell’E.O. Ospedali Galliera (ingresso via Volta 8), venerdì 18 marzo dalle ore 15.00 alle ore 16.30, tornerà ad accogliere i genovesi, nel rispetto delle normative anti Covid, per l’incontro del ciclo “L’Arte di invecchiare” sul tema “Prostata & dintorni”, assieme al dott. Carlo Introini, direttore S.C. Urologia.

