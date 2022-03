Puntata di Linea Verde e Corso fiorito 2022: l’interpellanza di Fratelli d’Italia Sanremo

Sanremo. Il consigliere comunale Luca Lombardi di Fratelli d’Italia Sanremo presenta un’interpellanza per sapere se la puntata di Linea Verde che andrà in onda il 27 marzo prevede una spesa a carico del Comune di Sanremo e in caso affermativo a quanto ammonta tale spesa, per conoscere gli accordi con la Rai per la registrazione della puntata in questione e quali saranno gli accordi per gli anni a venire e infine per sapere se erano stati previsti a bilancio fondi per l’organizzazione dell’evento “Corso fiorito 2022” e in caso affermativo per sapere come verranno impiegati detti fondi.

