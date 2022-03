Regione Liguria istituisce Tavolo permanente come Osservatorio sulle libere professioni, Russo: «FdI vicino ai lavoratori autonomi»

Genova. «E’ notizia di oggi che la giunta della Regione Liguria ha istituito il Tavolo permanente in funzione di Osservatorio sulle libere professioni. Ringrazio l’assessore al Lavoro Gianni Berrino per avere mantenuto ciò che aveva promesso in Consiglio regionale lo scorso novembre a seguito del mio ordine del giorno avallato dal gruppo consiliare e approvato all’unanimità da tutti i consiglieri», così dice la consigliera di Fratelli d’Italia Veronica Russo.

