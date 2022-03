Sanremo. Genitori di un’alunna dell’Istituto comprensivo centro levante si appellano alla giustizia per ottenere l’esonero dall’uso della mascherina in classe per la figlia e vincono. A pronunciarsi sul caso sollevato dall’avvocato Alberto Pezzini, legale della famiglia in questione, è stato il Tar Liguria che ha accolto il ricorso depositato a dicembre scorso.

