A Valleggia musica e preghiera per san Giuseppe e la pace in Ucraina

Quiliano. Sabato 19 marzo alle ore 21 nella Chiesa del Santissimo Salvatore a Valleggia si svolgerà una elevazione musicale nell’ambito delle iniziative della parrocchia in occasione della festa del compatrono san Giuseppe, patrocinate dalla Diocesi di Savona-Noli e dal Comune di Quiliano, e con un’invocazione particolare per la pace in Ucraina e nel mondo. Il concerto preghiera sarà tenuto da due importanti realtà vocali del territorio: gli ospiti della Corale Polifonica Cellese, diretta da Eleonora Molinari, e il gruppo “di casa”, ovvero il Coro Polifonico di Valleggia, diretto da Maurizio Fiaschi. In programma brani, tra gli altri, di Bach, Da Victoria, Gounod.

