Alcol, Costa conclude Conferenza Nazionale: «Istituito tavolo tecnico»

Genova. «La Conferenza Nazionale Alcol è stata una tappa fondamentale per avviare un percorso da fare insieme con tutte le parti coinvolte, ognuna secondo le proprie competenze. Tutti responsabili, tutti protagonisti. Dobbiamo ora dare concretezza agli spunti emersi affinché siano patrimonio del Paese, non possiamo permetterci che le numerose sollecitazioni proposte restino fini a sé stesse. Per questo motivo ho deciso di istituire al Ministero un tavolo tecnico permanente che possa fare sintesi e dare continuità e operatività agli obiettivi e alle azioni concrete individuate in questa tre giorni». E’ quanto dichiara il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa, concludendo i lavori della Seconda Conferenza nazionale Alcol, promossa a Roma dal Ministro della Salute.

