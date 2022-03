Ventimiglia. Il sindaco Gaetano Scullino è intervenuto in consiglio comunale per annunciare all’assemblea che a stretto giro verrà sottoscritto il contratto con la Tecknoservice, che si è aggiudicata la gara per la gestione comprensoriale dei rifiuti per un totale di circa 90milioni di euro in sette anni.

