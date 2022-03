Campionato under 19, in campo Casale-Imperia e Sanremese-Sestri Levante

Genova. Le partite della 4 ͣ (A, B, C, G) giornata del campionato nazionale Under 19 si giocheranno sabato 19 marzo, la 7 ͣ (L) mentre per i gironi D, F, I e H, N è prevista la sosta, come da calendario. Saranno disputati otto recuperi: Pineto-Vastogirardi, S. Nicolò Notaresco-Aurora Alto Casertano e Vastese-Castelnuovo Vomano del girone H e Nocerina-San Luca (N) giocano per il recupero della seconda giornata, il match Gravina-Casarano (girone L) per la sesta giornata, Lamezia Terme-Gelbison (N) e Insieme Formia-Real Monterotondo (I) per la terza giornata e Francavilla-Real Aversa (M) per la quarta. Lo annuncia la Lnd.

