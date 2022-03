Elezioni, progressisti a caccia del bis nei Municipi: due nomi per riconquistare il centro storico

Genova. Molto difficile, se non impossibile, che domani (sabato) sia la giornata decisiva, ma probabilmente sarà quella in cui i nodi verranno al pettine. E ora il nodo più grosso, al tavolo di coalizione del centrosinistra che si riunirà alle 10.30 in vista delle comunali genovesi, è quello dei candidati alla presidenza dei Municipi. Ad oggi i giallorossi, pur essendo all’opposizione a Tursi, ne governano la maggior parte, sei su nove: un risultato che sarà arduo non solo da migliorare ma anche da eguagliare, come sussurrano tra i denti molti sostenitori “critici” della candidatura di Ariel Dello Strologo.

