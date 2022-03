Sampdoria: Giovanni Invernizzi racconta la formazione Primavera

Genova. Nel corso dell’intervista, concessa in esclusiva alla trasmissione ‘L’Angolo dei Giovani’, sui canali ‘on line’ di Genova 24 ed Ivg Savona, Giovanni Invernizzi, oltre a raccontare le linee guida del suo lavoro di responsabile del settore giovanile della Sampdoria, stimolato al riguardo dai tifosi in ascolto, ha piacevolmente tratteggiato le caratteristiche di qualche ragazzo della Primavera, dando merito a Felice Tufano ed a tutto il suo staff, per la crescita che stanno ottenendo, in campo, sia a livello di gruppo, sia individualmente.

