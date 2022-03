Savona, niente accesso diretto agli esami per le donne incinte: “Costrette anche a lunghi spostamenti”

Savona. “Nel savonese non è sempre possibile avere un appuntamento per un semplice prelievo di sangue nell’ospedale più vicino. Così chi non può spostarsi, facendo almeno più di mezz’ora di macchina, è obbligato a effettuare gli esami privatamente”. E’ questa la situazione di disagio segnalata da una donna incinta che vive a Savona e che, prenotando degli esami di routine, le è stato assegnato un appuntamento al Santa Corona di Pietra Ligure o a Cogoleto.

