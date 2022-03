Staglieno, la denuncia di Linea Condivisa: “Mancano i sacchi, salme parcheggiate nei depositi per mesi”

Genova. Da mesi in diversi cimiteri della città vanno a rilento le operazioni di tumulazione ed esumazione delle salme. “Tantissime famiglie sono in attesa da almeno gennaio di poter dare sepoltura ai propri cari – denuncia il capogruppo in Consiglio Regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino – Ci sono arrivate numerose segnalazioni dal Cimitero Monumentale di Staglieno ma la situazione è simile nei diversi camposanti del Comune di Genova”.

... » Leggi tutto