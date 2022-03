19 marzo giornata del valore artigiano, organizzata da Confartigianato per ribadire i punti di forza delle piccole imprese

Liguria. Il 19 marzo è la Giornata del valore artigiano. Una giornata organizzata da Confartigianato per ribadire la necessità di puntare sulla qualità del produrre, sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale, sul rispetto delle persone, sul lavoro che dà dignità e crea inclusione: c’è bisogno anche del valore artigiano per reagire alle crisi che stanno attraversando l’Italia e il mondo e per ricostruire un modello di sviluppo a dimensione umana, contribuendo alla coesione sociale.

