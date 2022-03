Airole Fc vs Camporosso 10-5

Camporosso. Seconda vittoria consecutiva per l’Airole FC nel campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. A quindici giorni dalla gara vinta a Pompeiana contro il Santo Stefano le viverne sono infatti tornate in campo contro il Camporosso dopo il rinvio della partita della scorsa settimana contro il Taggia deciso per permettere a una delegazione delle due squadre e della Federazione Calcistica di Seborga di raggiungere Villa Rogatti, frazione di Ortona in Abruzzo, dove si sono svolti i funerali del portiere biancoverde ed ex giallorosso Carmine Di Matteo mancato a 44 anni per un male incurabile.

... » Leggi tutto