L’omaggio di Ventimiglia a Gabriele, tanti i fiori per ricordare il 17enne morto la scorsa notte

Ventimiglia. Mazzi di fiori bianchi, con un messaggio tanto semplice quanto straziante: “Ciao Gabriele”. E’ l’omaggio di Ventimiglia al giovane Gabriele Iaria, 17 anni, morto la scorsa notte in un incidente sull’Aurelia a Latte. Era in sella al suo scooter insieme ad un amico e stava rientrando a casa, in via Bosco dei Normanni, dopo una serata di svago come tanti altri suoi coetanei, quando intorno alle 2 ha perso il controllo del mezzo in piena curva ed è finito a terra. L’amico che era con lui se l’è cavata con qualche ferita, mentre Gabriele ha avuto la sfortuna di finire contro lo spigolo del marciapiede. Il casco che indossava non è bastato a proteggerlo: è morto sul colpo, gettando nello sconforto la famiglia e gli amici.

