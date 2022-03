Pesca, immissione di trote fario e iridea: via libera della Regione

Genova. Con deliberazione n. 192 del 18 marzo la Giunta regionale ha stabilito, sulla base di una norma contenuta nel decreto “Milleproroghe”, che fino al 31 dicembre 2023 è autorizzabile in Liguria, secondo le vigente carta ittica regionale, l’immissione di esemplari delle specie trota fario (“Salmo trutta”) e trota iridea (“Oncorhynchus mykiss”) nei tratti di corsi d’acqua in cui l’immissione stessa era autorizzata in data antecedente all’applicazione del decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente del 2 aprile 2020.

