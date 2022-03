Rivasamba, capitan Gandolfo suona la carica: “Per salvarsi serve concretezza, nei prossimi match dovremo essere più efficaci”

Varazze. Domenica 13 marzo allo stadio Olmo-Ferro è andato in scena uno dei match di cartello della seconda giornata del Girone Playout del campionato di Eccellenza 2021/2022. A sfidarsi sono state Varazze e Rivasamba, due ottime formazioni le quali, dopo i pareggi ottenuti in occasione del primo turno, erano alla ricerca di una vittoria per indirizzare al meglio il proprio percorso nel raggruppamento in cui, per potersi salvare, i tre punti pesano davvero in manirea differente.

