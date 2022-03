Acqua santa in boccetta a Sanremo, l’idea di don Giuseppe Puglisi

Sanremo. Acqua benedetta in boccetta per evitare di intingere le mani nell’acquasantiera e continuare a rispettare le norme sanitarie anti Covid. É questa l’idea che ha avuto don Giuseppe Puglisi, responsabile degli ospedali di Bordighera e Sanremo, parroco della frazione di San Bartolomeo e officiante presso l’ex chiesa anglicana di Ognissanti, per reintrodurre l’acqua santa nelle messe e nelle cerimonie, ma il cui utilizzo è stato sospeso all’inizio della pandemia per ovvie ragioni.

