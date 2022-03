Covid, terza dose essenziale contro morte e terapia intensiva: in Liguria 4 su 10 sono a rischio

Genova. La dose booster del vaccino anti-Covid è cruciale per prevenire la morta e la forma grave della malattia: a evidenziarlo ancora una volta è l’ultimo report esteso dell’Istituto superiore di sanità. In Liguria, dati dei bollettini regionali alla mano, sono 956.437 le persone totalmente immunizzate, corrispondenti al 62,9% della popolazione totale. In altri termini significa che circa quattro liguri su dieci sono potenzialmente a rischio, anche se con livelli diversi a seconda dello stato vaccinale.

... » Leggi tutto