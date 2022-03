Diventare volontari della Croce Bianca Imperia, ecco come fare

Imperia. Il prossimo 28 marzo inizierà il nuovo corso di formazione per diventare volontari della Croce Bianca Imperia. L’appuntamento per compiere il primo passo per entrare nel mondo dell’assistenza e del soccorso sanitario è alle 20.30 presso la sede sociale di viale della Rimembranza 18. Le lezioni, teoriche e pratiche, si terranno sempre alle 20.30, tutti i lunedì e mercoledì fino al 25 maggio. È richiesta una frequenza dell’80% del corso e alcune lezioni sono propedeutiche all’abilitazione finale per iniziare a prestare servizio.

