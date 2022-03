Sanremo, la galassia della sinistra in piazza per la pace

Sanremo. Sono state circa un centinaio le persone scese oggi in strada a Sanremo per manifestare a favore della pace in Ucraina, chiedendo un avviamento immediato delle trattative per una risoluzione pacifica del conflitto. Esponenti politici, membri di associazioni e dei sindacati con striscioni e bandiere hanno sfilato per le vie del centro della Città dei Fiori, partendo da piazza Mameli, urlando slogan contro la guerra e l’invio di armi nel paese attaccato da Vladirmir Putin.

... » Leggi tutto