Savona forza quattro, mister Podestà soddisfatto: “Stiamo crescendo, i ragazzi ce la stanno mettendo tutta per potersela giocare fino alla fine”

Savona. Oggi all’Augusto Briano, situato nella frazione Santuario, è andato in scena il derby tra Savona e Letimbro, match valevole per la ventunesima giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria. La gara è terminata sul punteggio di 4-0 in favore degli Striscioni, un risultato rotondo che ha spazzato via ogni dubbio rispetto alla condizione fisica dei giocatori biancoblù, tornati dal periodo di stop causato dai numerosi contagi da Covid in forma davvero smagliante.

... » Leggi tutto