Vaccino Covid, report dell’ISS: “Terza dose essenziale, senza il rischio di morire è 4,6 volte più alto”. A rischio 4 liguri su 10

Liguria. “La dose booster del vaccino anti-Covid è cruciale per prevenire la morta e la forma grave della malattia”: a evidenziarlo ancora una volta è l’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità. In particolare, dalle stime dell’Iss risulta che i non vaccinati rispetto ai vaccinati con dose booster hanno un rischio 15 volte più alto di morire, 13,2 volte più alto di finire in terapia intensiva, 8,2 volte più alto di andare in ospedale, 2,4 volte più alto di risultare positivo.

... » Leggi tutto