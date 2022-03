Vergogna: ore per andare in autostrada da Genova a Savona, bisogna agire subito

Liguria. I disagi sulle autostrade liguri sono diventati ormai insopportabili, tali da meritare alcuni esempi e molte domande. Nel week end (intendendo con ciò anche venerdì sera) andare da Genova a Savona ha rappresentato un’impresa: ore per percorrere questo tratto, deviazione verso Masone che comportava 22 chilometri di coda, talvolta l’obbligo di percorrere l’Aurelia che di suo bene non sta, con tir e auto in code chilometriche. I poveri turisti stranieri che pensavano banalmente di raggiungere Alassio o Sanremo sbattuti sull’autostrada per Milano senza capire il perché, inversioni a U, informazioni talvolta carenti, chiusure di tratti anche prima dell’ora prevista.

