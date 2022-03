Autostrade, inizio settimana in salita in Liguria con oltre 20 km di code

Liguria. Una giornata partita con il piede sbagliato, alle luci dell’alba, quella sulle autostrade liguri, in particolare a causa di un problema in galleria. Un cavo pericolante – già rimosso – ha reso necessario l’intervento della polstrada e dei tecnici e provocato lunghe code. Fino a 16 chilometri di code e rallentamenti tra Ovada e Masone e altri 5 in direzione opposta, Voltri e Masone, sulla autostrada A26 in queste prime ore del lunedì.

... » Leggi tutto