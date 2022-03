Carenza di medici di famiglia, le proposte del direttivo di Forza Italia Ventimiglia

Ventimiglia. Il partito di Forza Italia, Ventimiglia su segnalazione di alcuni iscritti e o simpatizzanti che hanno segnalato una certa carenza di medici di famiglia ha svolto una ricerca sul numero degli stessi presenti sul territorio e sul numero dei loro assistiti. «Se approfondiamo la ricerca – scrive il direttivo di Forza Italia Ventimiglia – Notiamo che la copertura medica è di soli 17 medici di cui 2 medici con pazienti dimezzati. In questo periodo pandemico, si è cercato di aumentare il numero dei pazienti per ogni dottore, non tenendo conto della difficoltà che gli utenti possono avere nel contattare il proprio medico, dall’altro canto anche i medici fanno “fatica” a rispondere a tutte le molteplici richieste dei loro assistiti».

