Comunali 2022, Bucci all’inaugurazione dello spazio eventi della Lega in centro storico: “Nessun derby con le mie liste civiche”

Genova. Un nuovo spazio eventi nel centro storico per mettere (anche) il sigillo del Carroccio nel piano di riqualificazione dei carruggi in una campagna elettorale non semplicissima per la Lega, con i voti anti-governativi che rischiano di confluire sul partito di Giorgia Meloni e le liste civiche del sindaco Bucci, ben due, che potrebbero fagocitare il partito di Matteo Salvini nelle prossime amministrative. C’è il pienone nello spazio affittato dalla Lega per gli eventi di questa campagna elettorale, uno spazio di circa 140 metri quadri accanto alle poste di piazza Cavour, ma i timori restano.

... » Leggi tutto