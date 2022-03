Corteo per l’ospedale di Cairo, Comitato: “Ci aspettiamo 2mila persone, invitati tutti i sindaci”

Cairo Montenotte. La Valbormida si prepara alla manifestazione del 9 aprile con l’augurio che la risposta sia un successo come avvenuto per la grande marcia di Albenga. Anche in questo caso parteciperanno cittadini, sindaci e politici, ma la protesta, organizzata dal Comitato sanitario locale, non avrà alcun simbolo o colore partitico. L’obiettivo è far sentire la voce del territorio che chiede il riconoscimento del San Giuseppe come ospedale di area disagiata e quindi la riattivazione del pronto soccorso, oltre a tutte le altre richieste contenute del documento unitario inviato alla Regione ad ottobre 2020.

