Juniores, Ventimiglia Calcio beffato dalla Sestrese

Ventimiglia. La juniores del Ventimiglia Calcio strappa un buon pareggio (3-3) sul campo della Sestrese, anche se i granata hanno parecchio da recriminare: non fosse altro per un rigore concesso ai genovesi al ’96, rigore peraltro più che dubbio. In ogni caso un punto serve a muovere la classifica e la Cairese, che precede il Ventimiglia in classifica, è ormai a soli due punti. Prossimo appuntamento per i granata con la Sampierdarenese in casa.

... » Leggi tutto