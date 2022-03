Monaco, viaggio alla scoperta del nostro cervello con il neurochirurgo Giulio Maira

Monaco. Lunghi applausi e molte domande da parte del pubblico per la conferenza del professor Giulio Maira dal titolo “Il Cervello è più grande del Cielo” organizzata il 17 marzo dalla Dante Monaco al Théâtre des Variétés. L’incontro, alla presenza dell’ambasciatore d’Italia Giulio Alaimo, ha permesso ai numerosi presenti di comprendere, come spiega il sottotitolo del libro, i segreti della mente spiegati dal grande neurochirurgo Giulio Maira, che durante la sua carriera ha rivestito alcuni tra i più prestigiosi ruoli in ambito accademico e sanitario ed è attualmente fondatore e presidente della Fondazione Atena Onlus per promuovere la ricerca scientifica, neurochirurgo e professore aggiunto presso l’Istituto clinico Humanitas di Milano e Direttore Scientifico del “Maira Brain Center” presso la Clinica Quisisana di Roma.

