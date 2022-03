Turismo, Coldiretti: «Agriturismi liguri pronti per i ponti di Pasqua e primavera»

Genova. «Con la fine dell’emergenza Covid e l’allentamento delle misure restrittive nelle 25mila strutture agrituristiche presenti in Italia si lavora per i ponti di Pasqua e primavera che con il risveglio della natura è una stagione particolarmente apprezzata dagli amanti della vacanza in campagna con le piante fiorite, il passaggio degli uccelli migratori, ma anche le attività agricole con i lavori di preparazione dei terreni e di semina. Un appuntamento atteso dagli agriturismi liguri che sono pronti a ripartire dopo la pandemia e le limitazioni che, fino all’anno scorso, hanno ridotto le attività praticabili nelle strutture e la presenza dei turisti, soprattutto quelli stranieri. Nel 2021 in Liguria le aziende hanno lavorato quasi a pieno regime solo nei mesi di luglio e agosto, registrando qualche arrivo anche durante le festività natalizie, ma serve ancora molto per ritornare ai livelli pre-covid e adesso preoccupano anche i rincari energetici che influiscono sui costi di gestione» – dice Coldiretti.

