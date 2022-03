Variante di San Martino, la giunta approva gli indirizzi. Donzella: «Non è salva Rt»

Sanremo. E’ stata approvata giovedì scorso la delibera di indirizzo con cui la giunta Biancheri apre ufficialmente le porte alla trasformazione in supermercato del deposito della Riviera Trasporti di San Martino. Il via libera è seguito alle polemiche dei giorni scorsi, sfociate in un incontro chiarificatore ma non risolutore tra i rappresentati di residenti e commercianti del quartiere e il sindaco Alberto Biancheri.

